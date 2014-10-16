Пачку сигарет, набитую деньгами, нашли во Владивостоке (фото)

Пост об редкой находке опубликован в одном из популярных пабликов Владивостока, сообщают "Вести:Приморье". Автор публикации утверждает, что "нашёл пачку а в ней деньги (не малые) и сигареты. Ребята, кто потерял?".

Пост вызвал буря всевозможных комметариев посетителей, "Вести:Приморье" приводят наиболее запоминающиейся:

japan_spare_parts Ща, окажется, что сегодня пол города пачки с деньгами теряли, даже не курящие

dmitry.lav Если не найдётся хозяин, могу взять на передержку на время😁

nastam852 Это я потеряла😲

igor_starikov25 Таким макаром взятки дают, видимо не успели забрать 😂

swag.raoul Это фейк

irecommend_vdk Но если есть в кармане пачка сигарет, Значит все не так уж плохо на сегодняшний день....

dmitry__kolesnik Стадо баранов клюнуло на дешевый способ попасть в топ 😁 и даже мой пост способствует этому

_kirill.e_l Теперь все будут собирать пачку по всему краю. Чисто будет. 😂😂😂

polhov да не верьте вы всему что в интернете пишут, это большая помойка))) Просто кто-то в очередной раз шутит.

ekaterinaramyan Да это ему жена с балкона скинула сигар и денег на платёж по ипотеке😂

brandmaster18 Пачка-заначка

klusek2590 Я 90е выкинула пачку сигарет с 1000долларов,очнулась проехав остановку на автобусе,вернулась- а она родная лежит там где я её бросила!состояние не передать!челночила собиралась в Турцию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]