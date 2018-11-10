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Во Владивостоке прохожие спасли потерявшую сознание женщину

Во Владивостоке прохожие спасли потерявшую сознание женщину

5 ноября около 18:00 во Владивостоке в районе на остановки Некрасовская женщина оступилась, упала ударилась затылком о землю и потеряла сознание. Попавшему в беду человеку тут же бросились на помощь случайные прохожие, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.

Вот как описала дальнейшие события сама пострадавшая: "Не могла некоторое время подняться с земли, голова сильно кружилась. Но люди вокруг не прошли мимо,были очень заботливы. Ребята-студенты позвонили моему мужу. Не дожидаясь его приезда, поймали машину и отвезли меня в больницу. Оказалось, что небольшое сотрясение мозга. Неизвестно, что могло случиться со мной, если бы не помогли. Просто хочется сказать большое человеческое спасибо. Ведь очень часто люди проходят мимо других людей."

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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