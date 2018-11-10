Во Владивостоке прохожие спасли потерявшую сознание женщину
5 ноября около 18:00 во Владивостоке в районе на остановки Некрасовская женщина оступилась, упала ударилась затылком о землю и потеряла сознание. Попавшему в беду человеку тут же бросились на помощь случайные прохожие, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.
Вот как описала дальнейшие события сама пострадавшая: "Не могла некоторое время подняться с земли, голова сильно кружилась. Но люди вокруг не прошли мимо,были очень заботливы. Ребята-студенты позвонили моему мужу. Не дожидаясь его приезда, поймали машину и отвезли меня в больницу. Оказалось, что небольшое сотрясение мозга. Неизвестно, что могло случиться со мной, если бы не помогли. Просто хочется сказать большое человеческое спасибо. Ведь очень часто люди проходят мимо других людей."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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