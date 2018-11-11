Во Владивостоке полицейская погоня закончилась серьезной аварией
Пьяный, лишенный ранее прав на вождение автомобиля водитель "Тойоты Короны" пытался уйти от полицейской погони на проспекте красоты во Владивостоке и совершил столкновение с автомобилем "Тойотой Приус". Пассажирка последнего авто получила травы лица.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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