Существование человеческой цивилизации под угрозой (видео)

Неожиданные расчеты продолжительности существования человеческой цивилизации выдала компьютерная программа Массачусетского Технологического Института. Программа Word One была разработана в середине XX века для составления прогноза о том, как развитие технологий отразятся на планете. В 1973 году ее обработали на мощнейшем на тот момент компьютере в Австралии и получили шокирующий результат. К 2040 году загрязнение окружающей среды и увеличение общего населения вызовут масштабный коллапс. Экологи считают, что уже несколько десятилетий ситуация развивается в точном соответствии с компьютерной моделью, сообщает сайт Маглипогода со ссылкой на телепрограмму ГТРК "Владивосток" "Наука 2.0".

Если и дальше ничего не изменится, мир не в состояние будет выдерживать существующие темпы промышленного развития более двух десятилетий.

Ресурсы быстро истощаться, качество жизни людей начнет заметно падать уже 2020 году. Загрязнение окружающей среды станет настолько сильным, что население планеты окажется под угрозой исчезновения. Возможно кто-то из людей уцелеет, но цивилизованная жизнь, согласно компьютерным расчётам, перестанет существовать.

Факт, который подтверждает столь неутешительный прогноз, стала рекордное повышение температуры в Арктике. В прошлом году на российской территории Арктики, было зафиксировано повышение нормы осадков на 13%, а среднегодовая температура воздуха оказалось выше нормы на 3.5 °С. Как отмечается в докладе Минприроды – это было рекордное потепление в нынешнем веке. Такое потепление может повлечь за собой серьезные последствия, как экономические, так и биологические. Например, если растают льды Северного Ледовитого океана, это будет способствовать значительному ускорению и дешевизне перевозки грузов. Однако регионы у побережья океана окажутся затопленными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]