Редкий для приморских дорог джип утонул в реке под Новонежино (фото)

Внедорожник УАЗ утонул в реке близ посёлка Новонежино, Шкотовского района Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС. О подробностях авторечного происшествия не сообщается.

Соцсети тут же "выдали на гора" кучу как саркастических, так и ура-патриотических комментариев:

andr125rus От стыда 😀

filipp_popov А там вынуть, воду с горшков слить, и с бака, и дальше в путь)

alexsey6319 Достанут,заведут и поедут дальше.

nr1.7 Даже русский не выдержал наших дорог 😂😂😂

signs_vl Устала машинка, решила искупаться, позагорать. Вот такая она: загадочная душа уазиков.

marik_khali Зато достойно

alexander_virus По бездорожью ездить опыт нужен. Машина всплыла, течением перевернуло. Надо было притопиться и ехать дальше.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]