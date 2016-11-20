Редкий для приморских дорог джип утонул в реке под Новонежино (фото)
Внедорожник УАЗ утонул в реке близ посёлка Новонежино, Шкотовского района Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС. О подробностях авторечного происшествия не сообщается.
Соцсети тут же "выдали на гора" кучу как саркастических, так и ура-патриотических комментариев:
-
alexander_virus По бездорожью ездить опыт нужен. Машина всплыла, течением перевернуло. Надо было притопиться и ехать дальше.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.04.2018 Две автомобилистки врезались в один столб в Приморье (фото)
-
20.11.2016 В Приморье сотрудники ДПС развлекаются на обледеневшей дороге(видео)
-
05.11.2018 "Богемская рапсодия": ДТП "по камасутре" произошло в Приморье (фото)
-
14.10.2017 Соцсети Владивостока издеваются над "богиней парковки" с улицы Березовой (фото)
-
13.05.2018 Нелепое ДТП зафиксировано на парковке Мариинского театра во Владивостоке (фото)
-
10.11.2018 Пачку сигарет, набитую деньгами, нашли во Владивостоке (фото)
Добавить комментарий