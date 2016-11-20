Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 20:23
  0

Редкий для приморских дорог джип утонул в реке под Новонежино (фото)

Редкий для приморских дорог джип утонул в реке под Новонежино (фото)

Внедорожник УАЗ утонул в реке близ посёлка Новонежино, Шкотовского района Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.  О подробностях авторечного происшествия не сообщается.

Соцсети тут же "выдали на гора" кучу как саркастических, так и ура-патриотических комментариев:

  • filipp_popov А там вынуть, воду с горшков слить, и с бака, и дальше в путь)

  • alexsey6319 Достанут,заведут и поедут дальше.

  • nr1.7 Даже русский не выдержал наших дорог 😂😂😂

  • signs_vl Устала машинка, решила искупаться, позагорать. Вот такая она: загадочная душа уазиков.

  • alexander_virus По бездорожью ездить опыт нужен. Машина всплыла, течением перевернуло. Надо было притопиться и ехать дальше.

     

 

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря