Свора собак на пала на женщину и 6-летнего ребенка

В тяжёлой и опасной ситуации оказалась пожилая женщина со своим 6-летним внуком в Уссурийске. Когда они проходили рядом с рынком «Босфор» на улице Слободская, 3, на них напали 10 собак.

Об инциденте рассказала местная жительница через группу revizzorro_uss в социальной сети Инстаграм, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.

По её словам, когда собаки приблизились, женщина начала отмахиваться от них сумкой. Однако животные в ответ попытались забрать орудие защиты и нападали со всех сторон

- Мама громко кричала о помощи, но ни один мимо проходящий человек даже не соизволил чем-то помочь. Элементарно взять камень и хоть как-то отпугнуть. Люди на виадуке стояли и просто смотрели на всё происходящее, - рассказывает о деталях инцидента подписчица группы.

Спастись от угрозы удалось через несколько минут. Своими силами. Между тем, женщина отметила, что это уже не первый случай в этом месте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]