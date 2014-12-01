Свора собак на пала на женщину и 6-летнего ребенка
В тяжёлой и опасной ситуации оказалась пожилая женщина со своим 6-летним внуком в Уссурийске. Когда они проходили рядом с рынком «Босфор» на улице Слободская, 3, на них напали 10 собак.
Об инциденте рассказала местная жительница через группу revizzorro_uss в социальной сети Инстаграм, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.
По её словам, когда собаки приблизились, женщина начала отмахиваться от них сумкой. Однако животные в ответ попытались забрать орудие защиты и нападали со всех сторон
- Мама громко кричала о помощи, но ни один мимо проходящий человек даже не соизволил чем-то помочь. Элементарно взять камень и хоть как-то отпугнуть. Люди на виадуке стояли и просто смотрели на всё происходящее, - рассказывает о деталях инцидента подписчица группы.
Спастись от угрозы удалось через несколько минут. Своими силами. Между тем, женщина отметила, что это уже не первый случай в этом месте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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