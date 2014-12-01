Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 23:41
  0

Свора собак на пала на женщину и 6-летнего ребенка

Свора собак на пала на женщину и 6-летнего ребенка

В тяжёлой и опасной ситуации оказалась пожилая женщина со своим 6-летним внуком в Уссурийске. Когда они проходили рядом с рынком «Босфор» на улице Слободская, 3, на них напали 10 собак.

Об инциденте рассказала местная жительница через группу revizzorro_uss в социальной сети Инстаграм, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.

По её словам, когда собаки приблизились, женщина начала отмахиваться от них сумкой. Однако животные в ответ попытались забрать орудие защиты и нападали со всех сторон

- Мама громко кричала о помощи, но ни один мимо проходящий человек даже не соизволил чем-то помочь. Элементарно взять камень и хоть как-то отпугнуть. Люди на виадуке стояли и просто смотрели на всё происходящее, - рассказывает о деталях инцидента подписчица группы.

Спастись от угрозы удалось через несколько минут. Своими силами. Между тем, женщина отметила, что это уже не первый случай в этом месте.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря