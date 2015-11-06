Электрички Владивостока перешли на зимнее расписание

12 ноября пригородный электротранспорт Владивостока переходит на зимнее расписание движения. Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании поездок. Количество вагонов на маршрутах составит от 4 до 8. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Обо всех изменениях в графике движения можно узнавать на официальном сайте ОАО «Экспресс Приморья».

Напомним, что с 9 ноября три пригородных экспресса, которые курсируют из Владивостока в аэропорт Кневичи, теперь совершают остановку на станции Чайка.

Ознакомиться с новым расписанием, которое сегодня вступило в силу, можно в приложении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]