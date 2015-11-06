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Электрички Владивостока перешли на зимнее расписание

Электрички Владивостока перешли на зимнее расписание

12 ноября пригородный электротранспорт Владивостока переходит на зимнее расписание движения. Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании поездок. Количество вагонов на маршрутах составит от 4 до 8. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Обо всех изменениях в графике движения можно узнавать на официальном сайте ОАО «Экспресс Приморья».

Напомним, что с 9 ноября три пригородных экспресса, которые курсируют из Владивостока в аэропорт Кневичи, теперь совершают остановку на станции Чайка.

Ознакомиться с новым расписанием, которое сегодня вступило в силу, можно в приложении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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