Электрички Владивостока перешли на зимнее расписание
12 ноября пригородный электротранспорт Владивостока переходит на зимнее расписание движения. Пассажирам рекомендуется быть внимательными при планировании поездок. Количество вагонов на маршрутах составит от 4 до 8. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обо всех изменениях в графике движения можно узнавать на официальном сайте ОАО «Экспресс Приморья».
Напомним, что с 9 ноября три пригородных экспресса, которые курсируют из Владивостока в аэропорт Кневичи, теперь совершают остановку на станции Чайка.
Ознакомиться с новым расписанием, которое сегодня вступило в силу, можно в приложении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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