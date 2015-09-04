Японская компания примет участие в создании национального онкоцентра в Приморье

Создание во Владивостоке центра протонной терапии онкологических заболеваний будет идти при участии одной из японских компаний, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам в субботу во время визита в Приморье, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Этот центр будет строиться на основе государственно-частного партнерства. Будет принимать участие госкорпорация «Ростех» и одна из японских компаний, имеющих опыт в создании центров ядерной медицины», - сказала глава Минздрава РФ, не уточнив название компании из Японии.

Скворцова в субботу встретилась с профессорами и студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета. Также был дан старт реализации проекта волонтеров-медиков, которые отправятся в районные больницы, чтобы помочь местным врачам в оказании помощи населению. Было отмечено, что за этот год десять медицинских десантов отправились в села.

Соглашение о создании во Владивостоке национального онкоцентра было заключено на площадке Восточного экономического форума между администрацией Приморского края и госкорпорацией «Ростех».

Клиника, оснащенная высокоэффективным медицинским оборудованием для лечения рака, примет первых пациентов в 2022 году, ее пропускная способность составит более тысячи человек в год.

Диагностическое оборудование, позволяющее выявлять болезни на ранних стадиях, уже поставлено в ДВФУ и готовится к работе. Планируется, что в 2019 году с его помощью будут обследовать первых пациентов.

Центр создается в рамках проекта строительства сети аналогичных клиник в регионах РФ, призванного повысить доступность современных методов диагностики и лечения онкозаболеваний.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]