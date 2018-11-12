Программа «КоррупциЯпротив»: «Оборотни» в белых халатах и вымогатели в учреждениях образования
Программа «КоррупциЯпротив»: В этом выпуске - о коррупции в медицинских и образовательных учреждениях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.10.2018 Программа «КоррупциЯпротив»: За коррупцию расплачивается каждый из нас
-
01.12.2017 Очередной выпуск программы "КоррупциЯпротив" - 2 декабря, в 9.20 на телеканале "Россия 1"
-
24.11.2017 В эфире ГТРК «Владивосток» - новые выпуски специального телевизионного проекта «КоррупциЯпротив»
-
16.11.2017 Новый проект ГТРК "Владивосток" "КоррупциЯпротив"
-
25.05.2017 В Приморье торжественные линейки прошли в 445 образовательных учреждениях
-
27.11.2015 Программа (рубрика) "Пульс" от 26 ноября
Добавить комментарий