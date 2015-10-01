Почти тонну трепанга обнаружили пограничники в подпольном цехе во Владивостоке

Более 700 килограммов живого трепанга изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в одном из районов г. Владивостока. По предварительной оценке, рыночная стоимость водных биоресурсов составляет 6 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Масштабное производство по переработке иглокожего гидробионта, добыча которого запрещена, было налажено в помещении складского типа в стороне от оживленных улиц города.

Организаторы производства предусмотрели все для бесперебойной работы своего предприятия: в одном из помещений трепанг варили, в другом сушили. В одном из помещений жили и готовили себе еду иностранные рабочие. Многочисленная тара больших объемов, варочный чан, газовые баллоны, емкости с водой, стеллажи для сушки.

Всего пограничники насчитали свыше 13,5 тыс. особей живого трепанга, и более 4,5 тыс. - сушеного. Живой гидробионт выпустили в естественную среду обитания, тем самым предотвратив ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Предприниматели не смогли предоставить документов, подтверждающих законность происхождения иглокожего и воздержались от каких-либо комментариев.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится дальнейшее разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]