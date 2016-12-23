На этой неделе ночные температуры в Приморье опустятся до −12 °С
В начале этой рабочей недели Приморский край будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", фон ночных температур −6…−12 °С, на побережье теплее, +3…−2 °С. Днём от −2 до +8 °С.
Во Владивостоке в начале этой недели переменная облачность, без осадков. Свежий ветер. Ночи прохладные, минимальные температуры воздуха будут близкими к 0 °С и ниже. Днём +2…+5 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.12.2017 Температуры в Приморье будут держаться на 7 °С ниже климатической нормы
-
20.01.2017 Начало новой недели в Приморье будет холодным
-
13.02.2017 В Приморье ожидаются экстремальные перепады температуры
-
23.12.2016 На выходных погода в Приморье наладится
-
26.01.2018 Как изменится погода в Приморье на следующей неделе?
-
19.01.2018 Холода в Приморье ослабнут лишь к концу следующей недели
Добавить комментарий