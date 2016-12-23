На этой неделе ночные температуры в Приморье опустятся до −12 °С

В начале этой рабочей недели Приморский край будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", фон ночных температур −6…−12 °С, на побережье теплее, +3…−2 °С. Днём от −2 до +8 °С.

Во Владивостоке в начале этой недели переменная облачность, без осадков. Свежий ветер. Ночи прохладные, минимальные температуры воздуха будут близкими к 0 °С и ниже. Днём +2…+5 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]