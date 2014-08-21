В Приморье вступил в силу закон о «детях войны»

В понедельник, 12 ноября, вступает в силу закон о «детях войны». Документ устанавливает льготный статус и меры социальной поддержки для постоянно проживающих в Приморье граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, для «детей войны» предусмотрены ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны в размерах, устанавливаемых администрацией Приморского края, льготы по транспортному налогу, компенсации расходов на оплату ЖКУ в размере 50%, а также 100% компенсации расходов на оплату взноса за капитальный ремонт. Кроме того, льготники этой категории имеют право на первоочередной прием в организации социального обслуживания.

Новый закон коснется более 112,5 тысяч приморских пенсионеров. 27,8 тысяч из них не имеют льготного статуса.

Льготникам предоставляется право на получение мер социальной поддержки по одному из оснований на выбор, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

На реализацию закона в краевом бюджете на 2019 год запланировано почти 490 миллионов рублей. На выплаты «детям войны» в этом году предусмотрели почти 22 миллиона рублей.

Для оформления льготного статуса «дети войны» необходимо обратиться в отделы приема граждан по социальной поддержке по месту жительства. Адреса имеются на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края. Также документы принимают в многофункциональных центрах.

Специалисты обращают внимание на то, что обратиться с документами можно в течение трех лет.

"Льготы действуют не со дня подачи заявления, а с 12 ноября 2018 года, со дня вступления закона в силу. То есть, если оформление статуса произошло в любой день в течение трех лет, человеку сделают перерасчет", – поясняют специалисты и призывают пенсионеров не слишком торопиться и оформить новый статус без очередей, в комфортной обстановке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]