В Приморье сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который угрожал соседу убийством
Вечером в городе Уссурийске наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о противоправных действиях на ул. Краснознаменной. Очевидцы рассказали, что во дворе частного дома неизвестный мужчина в неадекватном состоянии угрожает ножом местному жителю.
Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия. Как рассказал владелец частного дома, его сосед в нетрезвом виде ворвался на территорию жилища и угрожал убить. В руке у мужчины был нож.
Во дворе дома росгвардейцы обнаружили правонарушителя, который при виде наряда стал выражаться нецензурной бранью и размахивать ножом. На требования сотрудников вневедомственной охраны прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.
Стражи порядка применили к злоумышленнику физическую силу и наручники.
Правонарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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