В Приморье спасен краснокнижный котенок
Дальневосточного лесного кота доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных научные сотрудники «Земли леопарда». Краснокнижного хищника подбросили к визит-центру нацпарка неизвестные.
Дальневосточный лесной кот, он же амурский леопардовый кот, – редкий и уязвимый подвид, занесенный в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края.
Точная история котенка-подкидыша неизвестна, однако специалисты предполагают, что столкнулись именно с браконьерством. Вероятно, еще совсем юного кота отняли у матери и решили оставить в качестве домашнего питомца. Познакомившись с нелюдимым характером хищника поближе, люди явно захотели от него избавиться. Так маленький зверь в домашней клетке оказался у дверей визит-центра нацпарка в селе Барабаш.
«Единственным правильным решением, которое в данном случае приняли люди, стала передача кота специалистам – без посторонней помощи он скорее всего бы не выжил, – пояснила Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» им Н.Н. Воронцова и зоолог МРОО «Центр «Тигр». – У него нет опыта охоты, что критично для полугодовалого кота. Поэтому нам придется создавать специальные условия, чтобы он смог реализовать свои естественные поведенческие потребности: искать добычу и охотиться».
В Центре реабилитации леопардовый кот получил не только клетку и корм, но также собственное имя. Теперь подкидыша зовут Барабаш – по названию села, где его обнаружили. Подопечный ветеринаров чувствует себя хорошо и уже предпринимает первые попытки охоты на живую добычу – маленьких перепелок. Как и положено дикому зверю, он ведет себя агрессивно по отношению к человеку, часто шипит, демонстрируя острые клыки и когти. Специалисты следят за формированием у него навыков самостоятельной жизни. Результаты наблюдений зоологов покажут, когда кот сможет вернуться в природу.
Специалисты «Земли леопарда» и Центра реабилитации призывают отказаться от отлова диких животных с целью одомашнивания во избежание трагических последствий – как для животных, так и для людей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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