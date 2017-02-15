В Приморье предотвращена 7-миллионная контрабанда лесоматериалов

Контрабанду почти 600 кубометров ценных пород леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Пиломатериалы из дуба монгольского стоимостью 6,9 млн рублей предназначались для вывоза в Китай по поддельным документам.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Татьяну Шичанину, пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни, организовали преступную деятельность по вывозу из страны стратегически важных лесоматериалов двое братьев из Уссурийска.

Заранее разработав схему преступления, мошенники через подставную фирму заключили внешнеторговый контракт с китайской компанией. Официальное разрешение СИТЕС на экспорт ценных лесоматериалов они получили по подложным документам. Эти и другие недействительные документы коммерсанты использовали при таможенном декларировании леса на экспорт.

Всего к незаконному вывозу в Китай было подготовлено 26 полуприцепов с пиломатериалами из высокосортного дуба монгольского. Завершить преступную деятельность братьям не удалось. В пункте пропуска МАПП Пограничный таможенники и пограничники задержали два полуприцепа и изъяли 50 кубометров ценного леса.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении мужчин уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление – семь лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]