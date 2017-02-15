В Приморье предотвращена 7-миллионная контрабанда лесоматериалов
Контрабанду почти 600 кубометров ценных пород леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Пиломатериалы из дуба монгольского стоимостью 6,9 млн рублей предназначались для вывоза в Китай по поддельным документам.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Татьяну Шичанину, пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни, организовали преступную деятельность по вывозу из страны стратегически важных лесоматериалов двое братьев из Уссурийска.
Заранее разработав схему преступления, мошенники через подставную фирму заключили внешнеторговый контракт с китайской компанией. Официальное разрешение СИТЕС на экспорт ценных лесоматериалов они получили по подложным документам. Эти и другие недействительные документы коммерсанты использовали при таможенном декларировании леса на экспорт.
Всего к незаконному вывозу в Китай было подготовлено 26 полуприцепов с пиломатериалами из высокосортного дуба монгольского. Завершить преступную деятельность братьям не удалось. В пункте пропуска МАПП Пограничный таможенники и пограничники задержали два полуприцепа и изъяли 50 кубометров ценного леса.
Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении мужчин уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление – семь лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.07.2018 Многомиллионная контрабанда леса выявлена в Приморье
-
17.05.2018 Контрабанду лесоматериалов стоимостью 7 млн рублей выявили находкинские таможенники
-
06.06.2017 Контрабанду лесоматериалов на 14 млн рублей организовал владивостокский предприниматель
-
31.03.2017 Стратегический лес вывозят из Приморья по «липовым» документам
-
02.03.2017 Таможенники в Приморье выявили контрабанду леса в Китай на 2,3 млн рублей
-
15.02.2017 В Приморье пресечен канал незаконного вывоза лесоматериалов ценных пород
Добавить комментарий