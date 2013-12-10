Двое приморцев признаны виновными в разбоях и жестоком убийстве в Михайловском районе

Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда признала двух жителей Михайловского района, 1988 г.р. и 1996 г.р., виновными в четырех разбоях и убийстве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В соответствии с вердиктом подсудимые (ранее судимые за преступления против собственности) признаны виновными в нападениях на жительниц с. Николаевка Михайловского района и с. Гайворон Спасского района.

В начале июня 2017 года, незаконно проникнув в дом двух потерпевших, проживающих в с. Николаевка, угрожая применением насилия и используя при этом биту, злоумышленники похитили денежные средства и ценные вещи, причинив в общей сложности ущерб хозяевам не сумму 7,6 тыс. рублей.

На следующие сутки аналогичным образом они совершили разбой в отношении жительницы с. Гайворон Спасского района, похитив ее имущество на общую сумму порядка 11 тыс. рублей.

При нападении на хозяев дома в с. Отрадное Михайловского района фигуранты успели нанести потерпевшей несколько ударов ножом в область груди и спины, причинив непроникающие колото-резаные раны. Однако женщина и ее супруг оказали активное сопротивление, стреляли из газового оружия в сторону нападавших, после чего последние скрылись с места преступления.

Еще один разбой, совершенный на жителя с. Отрадное, закончился для последнего трагично. Злоумышленники избили потерпевшего деревянными поленьями по голове до смерти. Нападавшие похитили из дома убитого денежные средства и ценные вещи, всего на сумму порядка 32 тыс. рублей.

Юридическая оценка действиям подсудимых будет дана председательствующим судьей по итогам обсуждения последствий вердикта. В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания. Государственное обвинение по делу поддерживается сотрудником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]