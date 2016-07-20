Заасфальтирован временный объезд в районе обрушенного моста в селе Осиновка

В Приморье завершили асфальтирование участка на объездной автодороге Осиновка – Кремово – Нефтебаза в Михайловском районе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, всего заасфальтировано 1,2 километра трассы.

Существующую дорогу через село укрепили, сверху уложили шестисантиметровый слой асфальтобетона. Также прочистили кюветы для быстрого отвода воды с дорожного полотна, переложили водопропускные трубы. Дорога выдержит нагрузку большого количества транспорта.

Также на временном объезде в селе Осиновка установили освещение.

Напомним, автомобильный мост рухнул 26 октября в селе Осиновка Михайловского района Приморского края, когда по нему проезжали большегруз и легковой автомобиль. Фура с 20 т картошки в 1,5 раза превысила допустимую нагрузку на мост, что привело к аварии и гибели двоих людей. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поставил задачу в течение двух недель завершить обустройство альтернативного проезда и заасфальтировать дорогу в селе до 15 ноября, установить там освещение.

Село Осиновка расположено на трассе Осиновка - Рудная Пристань в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра Михайловки. Население Осиновки около 1,5 тыс. человек. Через село проходит дорога на север края, которая является альтернативой участка федеральной трассы Владивосток - Хабаровск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]