«Вести: Приморье»: Телеуправление энергетикой придет в Приморье

Цифровизация электроэнергетики. Девять подстанций Приморья готовятся перейти на телеуправление. Новые технологии позволят на расстоянии следить за ключевыми энерготочками края и буквально в один клик ликвидировать аварии. Эксперты делают ставку на цифровизацию и обещают свести на нет энергоперебои. О новом проекте смотрите в программе «Вести: Приморье» в 15.25 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]