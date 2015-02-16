«Вести: Приморье»: Телеуправление энергетикой придет в Приморье
Цифровизация электроэнергетики. Девять подстанций Приморья готовятся перейти на телеуправление. Новые технологии позволят на расстоянии следить за ключевыми энерготочками края и буквально в один клик ликвидировать аварии. Эксперты делают ставку на цифровизацию и обещают свести на нет энергоперебои. О новом проекте смотрите в программе «Вести: Приморье» в 15.25 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.10.2018 «Вести: Приморье»: Приморцы готовятся к удару стихии
-
12.09.2018 Второй день ВЭФ: "Цифровизация докатилась до большой экономики"
-
02.05.2018 «Это выгодно»: Как поддержать здоровье питомца, реальность и мифы о «живой воде» и новые технологии для вашего дома
-
06.03.2018 Программа «Технологии жилья»: Умные гардеробные, чистый источник жизни и новые решения в отделке
-
23.12.2016 Интернет придет в школы глубинок Приморья в 2017 году
-
16.02.2015 Политолог: Кадровые изменения в Администраци края связаны с желанием усилить контроль над ключевыми направлениями экономики в непростой для страны период
Добавить комментарий