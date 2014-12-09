Олег Кожемяко поручил в недельный срок разработать схему обеспечения граждан дровами

Жалобы от жителей районов Приморья на нехватку дров продолжают поступать в администрацию края. Как заявил врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в Приморье должна быть установлена единая стоимость дров для жителей и организована система их доставки в каждом муниципалитете. Разработать соответствующие документы, включая расчет субсидий для муниципальных образований, Олег Кожемяко поручил в недельный срок.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сегодня с жителями края заключены более 3,5 тысяч договоров на аренду лесных участков для заготовки дров. По ним людям будет предоставлено более 64 тысяч кубометров дров. Договоры от жителей в участковых лесничествах продолжают принимать.

По словам директора департамента лесного хозяйства Валентина Карпенко, ведется работа с арендаторами, которые по договорам 10% заготовленной древесины должны предоставлять жителям в качестве дров. В районах, где арендаторов немного, увеличивают количество лесосек, на которых граждане могут сами заготавливать дрова. Это, в частности, Шкотовский, Кавалеровский, Ольгинский районы, Партизанский и Дальнереченский городские округа.

«Проблемы с обеспечением населения дровами – это системный вопрос. Виноваты в этом не граждане, а краевая власть, которая мало этим занималась, дав людям лишь закон про самостоятельную заготовку 20-30 кубометров дров. При этом есть учителя, ветераны, многодетные семьи – люди, которые не могут заготовить дрова сами, им нужно привезти. И мы должны наладить эту работу», – заявил врио губернатора Олега Кожемяко.

Механизм, по словам врио губернатора, должен быть следующим: определить арендаторов, которые будут обеспечивать население лесом, и в каждом районе закрепить организацию, ответственную за доставку дров людям.

«Стоимость дров должна быть установлена как тариф – единый во всем крае. А разница между платой населения и реальной стоимостью с учетом доставки должна быть учтена в межбюджетных отношениях. Субсидии и дотации муниципалитетам должны быть заложены в бюджете. Так мы создадим понятные правила, систему обеспечения населения дровами, которая будет работать», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Своему первому заместителю Александру Костенко он поручил до 15 ноября разработать и представить соответствующие предложения, включая схему субсидирования и дотаций для муниципалитетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]