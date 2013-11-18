Анонс на 13 ноября
13 ноября в 19.00 в библиотеке "Бук" во Владивостоке (ул. Светланская, 55) - мастер-класс "Возможности мозга. Как доводить все дела до результата".
13 ноября в 19.00 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) − XV Джазовый фестиваль. Ginetta's Vendetta (США).
13 ноября в 13.00 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) − XV Джазовый фестиваль. Выступления приморских джазовых коллективов. Виртуальный концертный зал «Легенды джаза».
13 ноября - Всемирный день доброты.
13 ноября - Международный день слепых.
13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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