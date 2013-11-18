Анонс на 13 ноября

13 ноября в 19.00 в библиотеке "Бук" во Владивостоке (ул. Светланская, 55) - мастер-класс "Возможности мозга. Как доводить все дела до результата".

13 ноября в 19.00 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) − XV Джазовый фестиваль. Ginetta's Vendetta (США).

13 ноября в 13.00 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) − XV Джазовый фестиваль. Выступления приморских джазовых коллективов. Виртуальный концертный зал «Легенды джаза».

13 ноября - Всемирный день доброты.

13 ноября - Международный день слепых.

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]