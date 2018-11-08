Эксперты обнаружили в центре передержки в бухте Средней детенышей белух и косаток-подростков

Экспертная проверка в бухте Средней подтвердила наличие запрещенных к отлову детенышей белух и косаток-подростков из плотоядной популяции в «китовой тюрьме». В конце прошлой недели специалисты по морским млекопитающим провели выездную проверку в базе передержки под Находкой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в субботу, 10 ноября, следственное управление СК по Приморскому краю направило экспертов по морским млекопитающим – сотрудника Тихоокеанского института океанографии Сергея Рязанова и двух сотрудников реабилитационного центра «Тюлень» – Лору Белоиван и ветврача Павла Чопенко, а также представителей владивостокского дайв-клуба в базу передержки в бухте Средней под Находкой для проведения проверки и взятия проб.

Фотографы VL.ru сделали первые кадры китовой тюрьмы ровно месяц назад, 9 октября. За это время база «приросла» еще одним крытым вольером, где содержатся косатки. Борты вольера почти полностью закрыты полупрозрачным пластиком, в котором есть только небольшая «форточка», сквозь которую видно мелькающие плавники черно-белых китов. Открытых вольеров больше не стало – их по-прежнему семь, в них содержатся 90 белух. В том числе, как выяснили эксперты, и совсем крохи – сеголетки, годовалые киты, запрещенные к отлову.

«Косатки из сопредельных вольеров подныривают под плавучие борта и общаются друг с другом через две подводные сетки, скрепленные в виде ковшей. В трех ковшах сидят одиннадцать подростков: три, четыре и четыре. Все они пойманы возле Шантарских островов этим летом. Их забрали из одной и той же группы, разрушив множество семей. Это так называемые плотоядные, или транзитные, косатки. Их шантарская популяция до нынешнего отлова насчитывала порядка трехсот особей по самым оптимистичным прогнозам, а по жесткой и реалистичной констатации — менее двухсот. Как считает доктор биологических наук Ольга Филатова, которая 18 лет занимается косатками, последствия такого масштабного изъятия катастрофичны», – говорит Лора Белоиван.

К базе в поселке Среднем можно добраться по асфальтированной дороге, по качеству значительно превосходящей трассу Владивосток – Находка. С убитой дороги к передержке ведет невиданного качества асфальт – широкая двухполосная дорога, по бокам которой выложены тротуары, отделенные от проезжей части зеленой зоной. Ливневки, боковые карманы, свежий бордюр и разметка – ни в одном поселке Приморского края, пожалуй, нет таких дорог. Заканчивается она аккурат у ворот центра адаптации.

Внутри территории расположены жилое здание, служебные вагончики с морозильными ларями, кормокухня. На берегу десяток рядов высоких контейнеров: в них, как рассказывает Лора Белоиван, несколько белушат проходят карантин, назначенный ветеринарным врачом.

«База, на которой мы провели солнечный субботний день, принадлежит четырем коммерческим фирмам, аффилированным между собой вдоль и поперек. Это ООО «Океанариум ДВ», ООО «Афалина», ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Белый кит». Именно «Белый кит» занимается адаптацией всей сотни животных. Если на момент нашего приезда там и находились представители других трех фирм, то их присутствие выглядело так, как будто все они подчиненные Александра Подольного, гендиректора «Белого кита», – рассказывает Лора Белоиван.

В апреле этого года был отменен приказ Федерального агентства по рыболовству от 2009 года, по которому ловить и продавать водные биоресурсы мог любой желающий, если только он укажет, что ловит и продает их в культурно-просветительских целях. Сейчас для отлова нужны и все внешние признаки культурного просветительства. Как сообщили в Генпрокуратуре, организации должны иметь оборудование, технические средства и имущество, необходимое для осуществления культурно-просветительской деятельности, причем именно на территории Российской Федерации. Проще говоря, отлавливать для культпросвета животных могут только действующие российские океанариумы. Добыча водных биологических ресурсов в культурно-просветительских целях для дальнейшей их продажи и совершения иных сделок не допускается.

Ни одна из четырех фирм признаками дельфинария не обладает, указывают эксперты. Хотя все они переписали свои планы по добыче морских млекопитающих, указав в них культурно-просветительские цели и демонстрационные программы. В марте подали представленные изменения во ВНИИРО – и получили одобрение.

Экспертам, прибывшим в Среднюю, разрешили осмотреть территорию, вольеры и животных, а также взять образцы эпидермиса с косаток для генетической экспертизы. Все косатки, как определил сотрудник Тихоокеанского института океанографии Сергей Рязанов, принадлежат к плотоядной, более слабой, популяции – и все они подростки.

«Генетическая экспертиза нужна для доказательства принадлежности этих животных к конкретной группе и к конкретной семье. Во-первых, чтобы задокументировать масштабы бедствия. Во-вторых, чтобы – представим на минуточку счастливый конец у этой злой сказки – в случае судебного решения о реинтродукции, то есть о выпуске этих пленников в естественную среду обитания, – вернуть их именно в их семью», – объясняет Лора Белоиван.

Косаток в адаптационной базе приучают контактировать с людьми в замкнутом пространстве, а также есть рыбу, поскольку плотоядные животные питаются морскими млекопитающими – тюленями. Рыбу едят только рыбоядные, причем тюлени прекрасно их отличают и не уходят от рыбоядных семей, спокойно на них реагируя. В вольерах с белухами оказались детеныши. По оценкам экспертов, 15 из 90 белушат – сеголетки, малыши до года, запрещенные к отлову.

«Еще даже не серенькие, а коричневатые детеныши арктического кита, маленькие, беззубые, с дурашливыми детскими личиками, с характерно оформленными для сеголеток мелонами (жировыми подушками на голове) – и их, таких, было много. Один вольер полностью с младенцами, 13 особей, в некоторых других по 1-2 вместе с более старшими детьми, но, на наш взгляд, в основном не старше полутора лет. Те, с кем легко управиться, приучить, научить работать и зарабатывать деньги. Но достаточно одного малыша, и вот он, факт нарушения правил отлова. Белух в возрасте до одного года ловить запрещено. Сеголетка – это, считай, грудничок: полностью зависимый от матери, находящийся с ней в постоянном тактильном контакте. И самки бьются за них насмерть, и живыми из этой битвы обычно не выходят», – поясняет Лора Белоиван.

Специалисты также сделали описания вольеров и содержания: достаточные для адаптационного содержания «клетки» из нетравматичных сеток. Размеры ячеек достаточны для того, чтобы кит не запутался в отверстиях, сеть под водой очищена от нарастаний – вода циркулирует нормально. Грамотная рассадка животных: не только по размеру и возрасту, но и по темпераменту. Карантинный контейнер в 2,5 метра высотой оказался заполненным водой до краев – ее откачивают перед ветеринарными манипуляциями и затем снова наливают свежую. В контейнере оказался детеныш белухи.

«Двадцать сантиметров разделяло нас. Я смотрела на морского младенца, младенец смотрел на меня. И меня наконец накрыло. Рядом, внизу, стояло несколько работников базы. Я слезла с контейнера и подошла к ним. "Он очень маленький", – сказала им, – очень. И там у вас сидят тоже очень маленькие». Наверное, что-то такое было с моим лицом. "А нам каково", – тихо сказал один из адаптаторов, – привезли, а нам с ними работать. Каждый день».

Ск продолжает проверку деятельности организаций, занимающихся выловом морских млекопитающих, а также адаптационного центра в бухте Средней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]