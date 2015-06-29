Приморские огнеборцы спасли за сутки 16 человеческих жизней
Минувшие сутки выдались насыщенными у приморских пожарных. Только за один день на семи пожарах в Приморье было спасено 16 человек: во Владивостоке, в Находке и в Дальнереченске. Стоит отметить, что во всех случаях благодаря своевременному обращению очевидцев на телефон пожарной охраны 101, огнеборцы смогли потушить возгорание на ранней стадии, не допустив распространения огня на большие площади, а также вывести людей из опасной зоны.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, один из таких случаев произошел вечером 11 ноября в 18.54. В пожарно-спасательную службу города Дальнереченск поступило сообщение о том, что на втором этаже в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Дальнереченская, произошёл пожар.
Уже спустя 3 минуты по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Наблюдалось пламенное горение в кухне. Пожарным пришлось выводить людей из отрезанных дымом квартир. Всего было спасено 10 человек – два ребёнка и восьмь взрослых. Одной женщине потребовалась медицинская помощь. Огнеборцы передали пострадавшую прибывшим врачам скорой медицинской помощи, которые диагностировали у женщины отравление продуктами горения.
В 19.17 пожар был полностью ликвидирован на площади 9 кв. м. Ещё один пожар случился вчера в 17.06 в городе Находка в подъезде девятиэтажного жилого дома на улице Нахимовская.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара. Было установлено, что горит мусор возле мусоропровода между шестым и седьмым этажами. Из охваченных дымом квартир брандмейстеры при помощи комплектов защиты органов дыхания по лестничным маршам вывели из опасной зоны двух женщин и одного мужчину. В результате происшествия никто не пострадал, а пожар в 17.35 полностью ликвидирован на площади 3 кв. м.
Еще двух человек поздним вечером спасли огнеборцы Владивостока на улице 60 лет ВЛКСМ при помощи трёхколенной лестницы, выведя на свежий воздух. Горел нежилой двухэтажный деревянный дом.
Через 7 минут на место происшествия прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению.
В 23.21 пожар был локализован, а в 02.00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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