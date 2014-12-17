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Отряд кораблей ВМС Республики Корея совершил заход во Владивосток

Отряд кораблей ВМС Республики Корея совершил заход во Владивосток

Фото: РИА Новости

Отряд кораблей Республики Корея в понедельник прибыл с деловым заходом во Владивосток, сообщает "Вести: приморье" со ссылко йна ТАСС.

Гостей при заходе в порт Владивосток по морской традиции встречали салютом Наций. С берега военнослужащие Тихоокеанского флота произвели 21 залп из салютных орудий. В свою очередь комендоры флагманского корабля отряда ВМС Южной Кореи артиллерийским салютом поприветствовали тихоокеанцев.

На борту эсминца "Тэчжоён" и танко-десантных транспортов "Ильчхульбон" и "Чхонванбон" находятся около 600 курсантов военных училищ. Всего же во Владивосток прибыло более 1000 южнокорейских военнослужащих. Во второй половине дня корабли ВМС будут открыты для посещения жителями и гостями города.

Это уже 13-й по счету заход южнокорейских кораблей в столицу Приморья. Во Владивостоке они пробудут до 15 ноября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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