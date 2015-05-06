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Материнский капитал приморцы смогут получить в два раза быстрее

Материнский капитал приморцы смогут получить в два раза быстрее

С 11 ноября решение о выдаче федерального материнского капитала будут принимать в два раза быстрее – в течение 15 дней. Закон с поправками в условия оформления сертификата на материнский капитал опубликован 31 октября. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Заявление можно подать через портал Госуслуг или принести лично в отделение Пенсионного фонда. После этого заявителя приглашают с оригиналами документов для проведения проверки. Раньше на это уходило две недели, теперь – пять дней.

Таким образом, сейчас вместо 30 дней у Пенсионного фонда есть всего 15 дней на то, чтобы рассмотреть заявление, сделать все запросы, проверить данные и вынести решение: выдать сертификат или отказать. Уведомление о решении по поводу маткапитала должны отправить в течение пяти дней после того, как его вынесли.

Отметим, федеральный материнский капитал могут получить семьи, в которых родился второй ребенок. В 2018 году его сумма составляет 453 026 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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