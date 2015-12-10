Спасенная от браконьеров в Приморье тигрица Золушка преподнесла сюрприз
Спасенная от браконьеров в Приморье тигрица Золушка, которая сейчас обитает в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, показалась с двумя тигрятами.
"На протяжении текущего года сотрудники заповедника считали, что во втором помете у тигрицы Золушки был только один котенок. Однако, очередная проверка фотоловушек преподнесла сюрприз. На новых кадрах Золушка запечатлена с двумя детенышами. В настоящее время котятам около полутора лет. По фото- и видеоматериалам удалось установить, что один из них самец, а второй, с большой вероятностью, самка. В течение этой зимы котята будут находиться рядом с мамой, а весной начнут самостоятельную жизнь", - сообщается на официальном сайте заповедника "Бастак".
Напомним, полугодовалую тигрицу Золушку нашли охотники в тайге на юго-западе Приморского края в 2012 году. Позже тигрицу, прошедшую курс восстановления в центре реабилитации, выпустили в заповеднике Бастак, где уже обитал самец Заветный. В сентябре 2015 года у Золушки и тигра Заветного появилось потомство - два тигренка. Их назвали Принц и Восток. Позже Золушка принесла еще одно потомство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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