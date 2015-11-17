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Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким Анны Мостовой

Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким Анны Мостовой

Врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Анны Карповны Мостовой. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт администрации Приморсокго края.

Анна Мостовая родилась в 1925 году на Украине, но вся ее жизнь оказалась навсегда связанной с Приморским краем. Школа в Черниговке, ветеринарный техникум, в годы войны работа обходчиком железнодорожных путей на станции Угловая, в мирное время, в течение 38 лет, – отделочником мебели, бригадиром на Владивостокской мебельной фабрике.

Труженик тыла, Почетный гражданин Владивостока, Анна Мостовая была удостоена высоких государственных наград – орденов Ленина и Трудового Красного Знамени и звания «Герой Социалистического Труда».

«Ушла из жизни Анна Карповна Мостовая – легендарный человек в истории Приморья, женщина, чья биография достойна восхищения и уважения. Многие годы она представляла интересы своих земляков, как депутат районного, городского, краевого уровней. Профессионализм, активная жизненная позиция, внимание к людям, патриотизм – это было в ее характере. Мы потеряли очень достойного, заслуженного человека. Ушла эпоха. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», – обратился к родным и близким Анны Карповны врио Губернатора.

Прощание с Анной Мостовой состоится в четверг, 15  ноября, в 12 часов по адресу: улица Русская, 59/4.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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