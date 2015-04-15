Навигация маломерных судов закроется в Приморье 15 ноября
Сезон навигации маломерного флота в Приморье подходит к завершению. Распоряжение о закрытии навигационного периода подписал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Согласно распоряжению, навигационный период сезона 2018 года в прибрежной акватории Приморья закроется 15 ноября.
Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю, контроль за исполнением распоряжения о закрытии навигации маломерных судов возлагается на Государственную инспекцию по маломерным судам. Штраф за нарушение – от 500 до 1000 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.04.2017 Навигация маломерных судов открывается в Приморье
-
09.11.2016 Навигация маломерных судов на акватории Приморского края закрывается 15 ноября
-
31.10.2016 Навигация маломерных судов на акватории Приморского края закрывается 15 ноября
-
13.04.2016 Навигация маломерных судов открылась в Приморье
-
30.10.2015 Навигация маломерных судов в акватории Владивостока закрывается 31 октября
-
15.04.2015 В Приморье открывается навигация маломерных судов
Добавить комментарий