Навигация маломерных судов закроется в Приморье 15 ноября

Сезон навигации маломерного флота в Приморье подходит к завершению. Распоряжение о закрытии навигационного периода подписал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Согласно распоряжению, навигационный период сезона 2018 года в прибрежной акватории Приморья закроется 15 ноября.

Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю, контроль за исполнением распоряжения о закрытии навигации маломерных судов возлагается на Государственную инспекцию по маломерным судам. Штраф за нарушение – от 500 до 1000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]