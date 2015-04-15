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Навигация маломерных судов закроется в Приморье 15 ноября

Навигация маломерных судов закроется в Приморье 15 ноября

Фото: Администрация ПК

Сезон навигации маломерного флота в Приморье подходит к завершению. Распоряжение о закрытии навигационного периода подписал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Согласно распоряжению, навигационный период сезона 2018 года в прибрежной акватории Приморья закроется 15 ноября.

Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю, контроль за исполнением распоряжения о закрытии навигации маломерных судов возлагается на Государственную инспекцию по маломерным судам. Штраф за нарушение – от 500 до 1000 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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