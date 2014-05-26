Почтовые конверты с марками ЛСД обнаружены во Владивостоке

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте были установлены и задержаны трое ранее нем судимых жителей Приморского края, которые заказали через Интернет 23 марки, содержащие наркотическое вещество ЛСД. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе предварительного следствия следователями установлено, что наркотические вещества в конвертах поступали в адреса почтовых отделений города Владивостока из Московской области, где их забирали заказчики. Подозреваемые рассказали транспортным полицейским, что в настоящее время стоимость одной марки ЛСД составляет порядка тысячи рублей, а синтетический наркотик они заказывали с целью личного потребления.

В настоящее время следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается, устанавливаются соучастники преступления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]