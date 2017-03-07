Известный российский путешественник Валентин Ефремов прибыл во Владивосток. Мужчина совершил экспедицию «Россия от запада до востока». От Калининграда до мыса Дежнева он добрался на машине и воздушном шаре.

Этого моржа путешественник Валентин Ефремов запечатлел во время экспедиции на Чукотке, где мужчина провел несколько месяцев. Изучал флору и фауну, проблему загрязнения окружающей среды и снимал фильм о народностях Севера.

Валентин Ефремов, путешественник: «Меня всегда потрясает, наш цивилизованный век. Мы летаем на другие планеты. На луну корабли космические. А здесь — дорог даже туда нет. 500—600 километров нет дорог. Два раза в месяц прилетает вертолет».

Грандиозную экспедицию «Россия от запада до востока» Валентин Ефремов затеял в честь первопроходцев родных земель. Мужчина на машине, а где-то и используя воздушный шар, добрался до крайней восточной точки страны — мыса Дежнева.

Валентин Ефремов, путешественник: «Я проходил по таким наледям. Большие «Уралы» и то не проходят. А эта вот, она более легкая, она спокойно проходила по этому. По вот так вот были стекла воды. Но она проходила. И все удивлялись, когда я проехал».

Часть пути по суровому северу путешественник прошел с напарницей. Вспоминают, как застряли на мысе Шмидта на два месяца, потому что транспорта не было. Но о своих приключениях авантюристы из Нижнего Новгорода не жалеют.

Екатерина Ключникова, путешественница: «Самое близкое — медведь подошел на пять метров. Представляете, какие захватывающие, какие невероятные чувства испытываешь, когда вот самых страшных хищник планеты от тебя в пяти метрах».

До Владивостока путешественники добрались на корабле. Поймали своеобразную попутку на Чукотке. В Приморье гости проведут несколько встреч с школьниками и поедут домой, в Нижний Новгород. И уже там будут планировать новый маршрут. На это раз хотят пройти по пути Ермака.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]