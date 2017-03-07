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Известный российский путешественник прибыл во Владивосток. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

Известный российский путешественник Валентин Ефремов прибыл во Владивосток. Мужчина совершил экспедицию «Россия от запада до востока». От Калининграда до мыса Дежнева он добрался на машине и воздушном шаре.

Этого моржа путешественник Валентин Ефремов запечатлел во время экспедиции на Чукотке, где мужчина провел несколько месяцев. Изучал флору и фауну, проблему загрязнения окружающей среды и снимал фильм о народностях Севера.

Валентин Ефремов, путешественник: «Меня всегда потрясает, наш цивилизованный век. Мы летаем на другие планеты. На луну корабли космические. А здесь — дорог даже туда нет. 500—600 километров нет дорог. Два раза в месяц прилетает вертолет».

Грандиозную экспедицию «Россия от запада до востока» Валентин Ефремов затеял в честь первопроходцев родных земель. Мужчина на машине, а где-то и используя воздушный шар, добрался до крайней восточной точки страны — мыса Дежнева.

Валентин Ефремов, путешественник: «Я проходил по таким наледям. Большие «Уралы» и то не проходят. А эта вот, она более легкая, она спокойно проходила по этому. По вот так вот были стекла воды. Но она проходила. И все удивлялись, когда я проехал».

Часть пути по суровому северу путешественник прошел с напарницей. Вспоминают, как застряли на мысе Шмидта на два месяца, потому что транспорта не было. Но о своих приключениях авантюристы из Нижнего Новгорода не жалеют.

Екатерина Ключникова, путешественница: «Самое близкое — медведь подошел на пять метров. Представляете, какие захватывающие, какие невероятные чувства испытываешь, когда вот самых страшных хищник планеты от тебя в пяти метрах».

До Владивостока путешественники добрались на корабле. Поймали своеобразную попутку на Чукотке. В Приморье гости проведут несколько встреч с школьниками и поедут домой, в Нижний Новгород. И уже там будут планировать новый маршрут. На это раз хотят пройти по пути Ермака.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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