В Приморье проходит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Приморье стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится до 23 ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Антинаркотическая акция проводится органами местного самоуправления, врачами-наркологами, краевой администрацией и Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.
Главной целью мероприятия является информирование граждан по вопросам профилактики наркозависимости, лечение и реабилитация больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморья. Жители края в рамках акции информируют полицейских о точках сбыта наркотиков.
По каждому сообщению сотрудники органов внутренних дел незамедлительно принимают меры реагирования.
Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях можно в УМВД России по Приморскому краю по телефону 8 (423) 249-04-91 (круглосуточно), а также по телефонам дежурных частей территориальных органов внутренних дел.
Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывает ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» по телефону 8(423)238-64-64 (круглосуточно).
Вопросы и предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы принимаются в Департаменте по координации правоохранительной деятельности Администрации Приморского края по телефону 8(423)220-94-14 (ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 17 часов).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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