«Вести: Приморье»: Владивосток ждут нововведения в общественном транспорте

Поехали по безналу. Общественный транспорт Владивостока вводит безналичный расчет. Расплатиться за проезд теперь можно картой или через мобильное приложение. На каких маршрутах? Репортаж о нововведении смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]