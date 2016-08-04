«Вести: Приморье»: Владивосток ждут нововведения в общественном транспорте
Поехали по безналу. Общественный транспорт Владивостока вводит безналичный расчет. Расплатиться за проезд теперь можно картой или через мобильное приложение. На каких маршрутах? Репортаж о нововведении смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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