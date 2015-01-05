Новые технологии придут в общественный транспорт Владивостока. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Маршрут по безналу. В общественном транспорте Владивостока устанавливают терминалы для безналичного расчета. Теперь за проезд жители могут расплатиться картой или через мобильное приложение. Специальное оборудование появится не только в автобусах, но и трамваях и троллейбусах. Готовы ли горожане избавиться от монет, расскажем сейчас.
Непрерывный звон мелочи в автобусах когда-нибудь прервется, надеются водители. Первые шаги уже сделаны. Рядом со стаканчиком для монет — валидатор. Устройство для оплаты картой. Безнал незаметно теснит живые деньги.
Данил Калина, водитель автобуса по маршруту 15: «Мы за рейс ведро мелочи выгребаем. Мне иногда смотреть даже сюда некогда. А людям вообще удобно».
Для общественного транспорта Владивостока в Новосибирске закупили 700 терминалов. Валидаторы уже появились на 15 маршрутах. За проезд можно расплатиться бесконтактной банковской картой или через мобильное приложение. В ближайшем будущем запустят и транспортные карты.
Пассажиры по безналу — пока единичные случаи. Владивосток привыкает к новой форме оплаты. Избавиться от монет готовы не все. Да и сбои случаются, система в тестовом режиме.
- Было бы здорово, если бы система работала нормальною. Уже второй раз не получается.
- Я редко езжу, мне удобней из рук в руки платить.
- Наличные редко с собой. Приходится в банк специально идти, снимать деньги. А сейчас станет проще.
Это уже третья попытка Владивостока обезналичить проезд в общественном транспорте. Карта «Мой дельфин» и кэшбоксы не прижились. На этот раз ставку делают на бесконтактную оплату. Терминалы уже есть в автобусах и фуникулере, а скоро появятся в трамваях и троллейбусах.
Упростит расчет за проезд и поможет городу оптимизировать маршруты. Безналичная оплата даст специалистам возможность детально изучить пассажиропоток.
Сергей Цыбулин, начальник Управления транспорта администрации г. Владивостока: «Количество транзакций позволит увидеть максимальный поток: откуда, в какое время, за какой период. Это поможет правильно выстроить политику в отношении работы транспорта».
Электрический транспорт, морской, автобусы — к концу года безналичный расчет появится на всех маршрутах краевой столицы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.11.2018 «Вести: Приморье»: Владивосток ждут нововведения в общественном транспорте
-
01.11.2018 Во Владивостоке начала работу система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте
-
17.10.2018 Терминалы безналичной оплаты проезда прибыли во Владивосток
-
11.01.2018 Теперь во Владивостоке оплатить проезд в некоторых автобусах можно бесконтактным способом
-
24.10.2017 Безналичный расчет появится во владивостокских автобусах
-
05.01.2015 За проезд в автобусах во Владивостоке уже требуют 19 рублей
Добавить комментарий