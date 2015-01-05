Новые технологии придут в общественный транспорт Владивостока

Маршрут по безналу. В общественном транспорте Владивостока устанавливают терминалы для безналичного расчета. Теперь за проезд жители могут расплатиться картой или через мобильное приложение. Специальное оборудование появится не только в автобусах, но и трамваях и троллейбусах. Готовы ли горожане избавиться от монет, расскажем сейчас.

Непрерывный звон мелочи в автобусах когда-нибудь прервется, надеются водители. Первые шаги уже сделаны. Рядом со стаканчиком для монет — валидатор. Устройство для оплаты картой. Безнал незаметно теснит живые деньги.

Данил Калина, водитель автобуса по маршруту 15: «Мы за рейс ведро мелочи выгребаем. Мне иногда смотреть даже сюда некогда. А людям вообще удобно».

Для общественного транспорта Владивостока в Новосибирске закупили 700 терминалов. Валидаторы уже появились на 15 маршрутах. За проезд можно расплатиться бесконтактной банковской картой или через мобильное приложение. В ближайшем будущем запустят и транспортные карты.

Пассажиры по безналу — пока единичные случаи. Владивосток привыкает к новой форме оплаты. Избавиться от монет готовы не все. Да и сбои случаются, система в тестовом режиме.

- Было бы здорово, если бы система работала нормальною. Уже второй раз не получается.

- Я редко езжу, мне удобней из рук в руки платить.

- Наличные редко с собой. Приходится в банк специально идти, снимать деньги. А сейчас станет проще.

Это уже третья попытка Владивостока обезналичить проезд в общественном транспорте. Карта «Мой дельфин» и кэшбоксы не прижились. На этот раз ставку делают на бесконтактную оплату. Терминалы уже есть в автобусах и фуникулере, а скоро появятся в трамваях и троллейбусах.

Упростит расчет за проезд и поможет городу оптимизировать маршруты. Безналичная оплата даст специалистам возможность детально изучить пассажиропоток.

Сергей Цыбулин, начальник Управления транспорта администрации г. Владивостока: «Количество транзакций позволит увидеть максимальный поток: откуда, в какое время, за какой период. Это поможет правильно выстроить политику в отношении работы транспорта».

Электрический транспорт, морской, автобусы — к концу года безналичный расчет появится на всех маршрутах краевой столицы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]