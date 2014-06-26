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Медведев вооружил прокуроров бронежилетами, шлемами

Медведев вооружил прокуроров бронежилетами, шлемами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень специальных средств, предназначенных для личной защиты прокуроров.

Как говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации, в "перечень типов и моделей специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, предназначенных для личной защиты прокуроров," включены три позиции. Это "средства раздражающего действия, жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного производства и шлемы защитные 1-3 классов защиты отечественного производства".

В документе отмечается, что данный перечень утвержден в соответствии с законом "О прокуратуре РФ". Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией распоряжения кабинета министров, будет осуществляться из бюджетных ассигнований, предусмотренных для Генеральной прокуратуры.

 

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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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