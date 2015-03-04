Во Владивостоке отдали под суд мужчину, воровавшего дорогие продукты в супермаркете

Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, специализирующийся на хищении товаров из супермаркета, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное постановление в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в августе 2018 года. Фигурант, действуя из корыстных побуждений, пришёл в супермаркет, расположенный в центральной части города Владивостока.

Выбрав колбасу и сыр дорогих сортов, общей стоимостью почти 3 тыс. рублей, злоумышленник спрятал товар в рюкзак и, не оплатив покупку, покинул супермаркет.

Похищенную продукцию мужчина продал на остановке общественного транспорта неизвестному мужчине.

Через пару дней фигурант вновь пришёл в супермаркет за очередной порцией продуктов, однако сотрудники безопасности узнали его и вызвали полицию.

Следует отметить, что ранее фигурант уже осуждался за совершение преступлений, связанных с хищением имущества.

В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]