Во Владивостоке отдали под суд мужчину, воровавшего дорогие продукты в супермаркете
Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, специализирующийся на хищении товаров из супермаркета, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.
Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное постановление в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в августе 2018 года. Фигурант, действуя из корыстных побуждений, пришёл в супермаркет, расположенный в центральной части города Владивостока.
Выбрав колбасу и сыр дорогих сортов, общей стоимостью почти 3 тыс. рублей, злоумышленник спрятал товар в рюкзак и, не оплатив покупку, покинул супермаркет.
Похищенную продукцию мужчина продал на остановке общественного транспорта неизвестному мужчине.
Через пару дней фигурант вновь пришёл в супермаркет за очередной порцией продуктов, однако сотрудники безопасности узнали его и вызвали полицию.
Следует отметить, что ранее фигурант уже осуждался за совершение преступлений, связанных с хищением имущества.
В настоящее время уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.11.2018 В Приморье мужчина обокрал собственного брата
-
06.11.2018 Во Владивостоке перед судом предстанет нерадивый угонщик авто
-
07.09.2018 Во Владивостоке перед судом предстанет серийный грабитель
-
06.09.2018 Житель Уссурийска предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав
-
08.11.2016 В Октябрьском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего отца
-
04.03.2015 Во Владивостоке перед судом предстанет житель краевого центра, обвиняемый в хищении автозапчастей
Добавить комментарий