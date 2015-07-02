Ливневую канализацию Владивостока приводят в порядок

Около 60 % системы ливневой канализации Владивостока требуют реконструкции и дорогостоящего ремонта.

В 2019 году планируется отремонтировать сети более чем на десяти улицах Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Специалисты уже разрабатывают документацию по ремонту системы водоотведения и рассчитывают сметную стоимость работ. Предусмотрена замена ливневых коллекторов, устройство новых дождеприёмных камер и смотровых колодцев, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Ремонт системы ливневой канализации будет выполнен на улицах Аллилуева, Фонтанной, Стрелковой, Нестерова, Борисенко, Мордовцева, Овчинникова, проспекте Красного Знамени, Некрасовской и других.

Также запланирована работа по исключению попадания ливневых вод с проезжей части улицы Адмирала Кузнецова на придомовые территории многоквартирных домов. Для этого будет проведён комплекс мероприятий по водоотведению на участках, примыкающих к основной дороге.

Напомним, за период с 2011 по 2017 год в городе прочищено, промыто и обследовано более 80 километров сетей ливневой канализации. На сегодняшний день в реестре муниципальной собственности числится 161 километр сетей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]