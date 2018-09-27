Олег Кожемяко обсудил дорожные вопросы на встрече с работниками нефтесбытовой отрасли. Видеорепортаж Евгения Талова
Дорожные вопросы и благоустройство города — Олег Кожемяко обсудил эти темы на встрече с работниками топливной индустрии. Временно исполняющий обязанности губернатора отвечал на вопросы сотрудников компании «Приморнефтепродукт».
На встрече с коллективом крупной нефтесбытовой компании края в центре внимания оказалось благоустройство краевой столицы. Олег Кожемяко рассказал о своей инициативе «400 дворов Приморья». По итогам интернет-голосования уже сформированы три типовых проекта для будущего дворового ремонта. И сегодня приморцы подают заявки, чтобы увидеть один из них под своими окнами.
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Спортивных площадок или дворовых городков детских — это уже будут решать жители на местах. Но это должно в город прийти».
Также обсуждались дорожные проблемы края и пути их решения. Олег Кожемяко пояснил, что на закупку новой техники для «Примавтодора» из бюджета выделили 400 миллионов рублей. Краевые власти проследят, чтобы машины вовремя поступили в распоряжение дорожных рабочих. Особое внимание сегодня уделяется состоянию мостовых конструкций.
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Будет разработан план-график по каждому направлению. С тем, чтобы мы 5—10 мостов непосредственно самых проблемных ежегодно реконструировали строили. С тем, чтобы восстанавливать остальное дорожное полотно. Были привлечены не только «Примавтодор», но и подрядные организации…»
Встречаясь с представителями топливной отрасли, временно исполняющий обязанности главы региона также отметил, что современные высокотехнологичные комплексы АЗС нужны краю. Администрация даже готова выделять землю вдоль строящихся и существующих трасс на льготных условиях, если заправки будут соблюдать все требования экологии и качества.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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