Минприроды отказало в экспорте 25 белух из Приморского края

Министерство природы РФ отказало в разрешении на вывоз из страны 25 белух, которые содержатся на территории Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

«25 заявлений на сертификаты СИТЕС поступили в надзорную структуру Минприроды России на экспорт 25 особей белух. Из сопроводительных материалов следовало, что разрешение Росрыболовством на добывание морских животных давалось в учебных и культурно-просветительских целях. В настоящее время Росприроднадзором подготовлены отказы в выдаче разрешений (сертификатов) СИТЕС на экспорт "полярных дельфинов"», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в центре передержки в бухте Средней под Находкой, по данным краевой ветинспекции, содержатся 90 белух и 11 косаток. По документам животные принадлежат ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий». Специалисты по морским млекопитающим уверены – животных выловили для последующего экспорта в Китай, где за них можно выручить десятки миллионов долларов.

Природоохранная прокуратура под контролем Генпрокуратуры, а также Следственный комитет проверяют законность вылова и содержания морских млекопитающих. По последней информации от экспертов, участвовавших в проверке в бухте Средней, сейчас там находятся 15 детенышей белух, которые еще не имеют зубов и должны питаться молоком матери. Отлов сеголеток категорически запрещен действующим законодательством. Правовую оценку этих действий должны дать правоохранительные органы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]