Банда "черных риэлторов" лишила жизни троих человек во Владивостоке

Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей. В зависимости от роли каждого в содеянном им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество), 327 УК РФ (подделка документов), ст. 325 УК РФ (похищение паспорта или другого важного личного документа) и др. Кроме этого, двое из фигурантов обвиняются в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в период с 2015 по 2017 год местный житель убил трёх собственников жилых помещений, с целью завладеть их квартирами, расположенными на территории Владивостока (общей стоимостью свыше 9 млн. рублей).

При этом одно из этих убийств он совершил совместно со своим знакомым, который также является фигурантом по настоящему делу. Так, во второй половине 2016 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, злоумышленники нанесли удары камнем и ломом в область головы и груди потерпевшего, убив его. После этого при помощи заранее приготовленных инструментов раскопали яму в лесном массиве, в которую закопали труп.

В остальных случаях фигурант действовал один. В 2015 году он убил собственника двухкомнатной квартиры (расположенной на о. Русский), свернув ему шею с повреждением костей позвоночника, в 2017 году – с помощью металлического прута лишил жизни хозяина жилого помещения, расположенного по пр-ту 100-лет Владивостоку.

Остальные фигуранты, неосведомленные о совершенных убийствах, принимали участие в мошеннических действиях, связанных с отчуждением квартир, в т.ч. оказывали помощь в подделке официальных документов. Вырученные от незаконных сделок денежные средства злоумышленники присвоили себе, распорядившись по собственному усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]