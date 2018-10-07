На Дальнем Востоке по три аэропорта претендуют на имена Муравьева-Амурского и Невельского
Аэропорты Благовещенска, Владивостока и Хабаровска претендуют на получение имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, а за имя адмирала Геннадия Невельского борятся воздушные гавани Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока.
Это стало известно после обнародования на сайте великиеимена.рф списка для финального голосания в рамках проекта "Великие имена России" по выбору крупнейшим аэропортам страны имен выдающихся деятелей страны. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 47 аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.
При этом в оргкомитете акции подчеркнули, что одного и того же имени у аэропортов не будет. Имя "финалиста" будет присвоено тому аэропорту, при голосовании по новому имени которого этот участник наберет самый большой процент голосов. То есть, если во Владивостоке за Муравьева-Амурского процент голосов будет выше, чем в Хабаровске и Благовещенске, то имя генерал-губернатора "отойдет" именно аэропорту Кневичи (Владивосток).
Напомним, что с 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, методом анкетирования. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.
Проголосовать за новое имя аэропорта Владивосток можно - ЗДЕСЬ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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