Приморье готовится принять Эстафету огня Всемирной зимней Универсиады
Уже на следующей неделе в Приморском крае состоится масштабное событие: 24 ноября Владивосток примет Эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады.
Как сообщили в администрации Приморского края, огонь Студенческих игр по улицам Владивостока и территории кампуса Дальневосточного федерального университета пронесут 20 приморцев – победителей конкурса факелоносцев, добившиеся выдающихся результатов в спорте, культуре, образовании и науке, общественной деятельности и других сферах. Совместно они преодолеют более шести километров.
Эстафету Владивостоку передаст Екатеринбург, а из Приморья огонь Универсиады–2019 отправится в Иркутск. Приморский край – единственный из регионов Дальнего Востока примет символ Студенческих игр. Для жителей и гостей города будет организована праздничная концертная программа.
Отметим, огонь Универсиады–2019 был зажжен 20 сентября в итальянском Турине, где в 1959 году состоялись первые Игры среди студентов. В рамках международного этапа эстафета огня прошла в столицах Игр прошлых лет – Алма-Ате (Казахстан) и Харбине (Китай).
Первой в России огонь Универсиады встретила Москва 29 сентября. В общей сложности эстафета побывает в 30 городах России, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные экономические, спортивные и культурные центры: Архангельске, Санкт-Петербурге, Калининграде, Симферополе, Ростову-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске, Барнауле, Новосибирске, Томске, Абакане, Кызыле и других. Завершится эстафета огня Студенческих игр 1 марта 2019 года в Красноярске, за день до старта турнира.
Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.
Справочно:
Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.
Вниманию СМИ! Для освещения мероприятия необходима аккредитация. По вопросам получения аккредитационного бейджа нужно связаться с Вячеславом Кулаковым по телефону или WhatsApp: 8 (914) 722-32-51.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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