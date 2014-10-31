Во Владивостоке водитель, оставивший место ДТП, арестован на 15 суток

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

10 ноября, находясь на маршруте патрулирования в Советском районе экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку обратил внимание на автомобиль Тойота Корона. На требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель Тойоты не отреагировал и продолжил движение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по г. Владивостоку, в районе дома номер 3 по Аксаковскому переулку 29-летний водитель Тойоты Корона совершил столкновение с автомашиной Тойота Креста, продолжив движение. Далее, в районе дома №1 на улице Володарского мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной Тойота Приус.

В результате автоаварии пострадали пассажиры Тойоты Приус: двое подростков 15 и 12 лет и 30-летняя женщина.

Прибывшие медики госпитализировали женщину с тяжелыми травмами.

По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние опьянения у водителя Тойоты Корона. Госавтоинспекторы отстранили правонарушителя от управления транспортным средством.

Установлено, что в декабре 2016 года за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 29-летний водитель был лишен права управления транспортными средствами сроком на 54 месяца.

Сегодня судьей Ленинского районного суда рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся). Мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших в результате дорожно-транспортного происшествия в районе дома №1 на улице Володарского.

Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]