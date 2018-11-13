Автобус №1 во Владивостоке будет ходить до Спутника

С 17 ноября во Владивостоке начнут тестировать новую схему движения автобусов на маршруте № 1. Конечной остановкой станет «Спутник».

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в целях оптимизации маршрутов регулярных перевозок (маршрутной сети), изучения пассажиропотока на отдельных участках муниципального маршрута регулярных перевозок, сокращение интервалов движения пассажирского транспорта на маршруте, транспортной доступности жителей улиц Находкинская, Шкотовская, Маковского в городе Владивостоке, временно в тестовом режиме изменяется схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 1 "Змеинка - Седанка". Он будет ходить по маршруту "Змеинка - Окатовая - Седанка - Спутник".

Изменение маршрута временное - на два месяца. При этом количество автобусов на данном маршруте увеличится до 18 единиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]