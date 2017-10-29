В Приморье ищут пропавшего в лесу мужчину
12 ноября приморским спасателям поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1961 года рождения, который пропал в лесном массиве в районе села Татьяновка Спасского муниципального района.
Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
12 ноября в 15.00 для оказания помощи полиции убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО городского округа Спасск-Дальний.
В 16.00 группа спасателей прибыла к месту поиска. Обследовано 2 кв. км. лесного массива.
Поиск результатов не дал и продолжится 13 ноября.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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