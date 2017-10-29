В Приморье ищут пропавшего в лесу мужчину

12 ноября приморским спасателям поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1961 года рождения, который пропал в лесном массиве в районе села Татьяновка Спасского муниципального района.

Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

12 ноября в 15.00 для оказания помощи полиции убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО городского округа Спасск-Дальний.

В 16.00 группа спасателей прибыла к месту поиска. Обследовано 2 кв. км. лесного массива.

Поиск результатов не дал и продолжится 13 ноября.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]