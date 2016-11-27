К концу рабочей недели в Приморье усилится ветер и ощутимо похолодает

В начале недели в Приморье установилась спокойная погода. По 14 ноября погоду в крае будет определять область высокого давления. На юге края и на восточном побережье ожидается в основном солнечная, временами малооблачная и без осадков погода. А вот на севере края и местами в центральных районах облаков будет больше, но они будут временами рассеиваться, местами возможны небольшие кратковременные осадки. Температура ночью будет от -8 °С на севере края до +3 на южном побережье. Днем 0 °С +8 °С.

А четверг 15 ноября днем немного потеплеет до +2 °С +11 °С. При этом днем уже начнет увеличиваться облачность, вечером местами пройдут небольшие осадки. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт "Маглипогода", в ночь с 15 на 16 ноября, малоактивный, но холодный фронт пройдет через Приморский край. Осадков фронт сильных не вызовет, но все же погоду немного испортит, а главное принесет похолодание в наш край. В ночь с четверга на пятницу в Приморском крае ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки. В первой половине дня 16 ноября местами еще пройдут небольшие осадки, затем зона осадков уйдет на восток в Японское море.

К выходным в Приморье усилится ветер и похолодает. После прохождения малоактивного, но холодного фронта, на побережье усилится северо-западный ветер и в крае похолодает. В пятницу в течение дня температурный фон начнет понижаться. При этом будет умеренный до сильного, на побережье сильный ветер.

В ночь с пятницы на субботу произойдет резкое понижение температуры и составит -8 °С -18 °С, на побережье -3 °С -7 °С. При этом на выходные дни по Японскому морю будет проходить активный циклон. Вихрь будет способствовать усилению ветра на побережье Приморья, что будет только добавлять эффект холода.

Поэтому к концу рабочей недели в Приморье ощутимо похолодает. Также есть небольшая вероятность влияния этого циклона на юг Приморского края! В случае подтверждения этого, сразу будет сделано предупреждение.

По данным "Примпогода.ру", сегодня над югом Дальневосточного региона будет проходить высотная ложбина. Слоистая облачность, связанная с нею, накрыла Приморье. Однако у поверхности земли отмечается рост атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура останется на уровне вчерашнего дня. Ближайшей ночью высотная ложбина переместится на восток, облаков станет меньше, усилится выхолаживание воздуха, похолодает до −2…−9 °C, в горных районах до −13 °C, на побережье около 0 °C. Завтра днём рост атмосферного давления продолжится, и погоду будет определять уже антициклон. В Приморье прояснит. Дневные значения температур существенно не изменятся.

Во владивостоке сегодня и завтра в краевой столице переменная облачность и осадки маловероятны. Свежий северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха +3…+6 °C, минимальная −1…−3 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]