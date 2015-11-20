Новости Видео "Вести: Приморье. Интервью" О программе

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:45
  0

«Вести: Приморье. Интервью»: «Руководитель Приморья должен обеспечить жителям края хорошую жизнь»

«Вести: Приморье. Интервью» с Ольгой Кишаковской, политическим обозревателем информационного агентства «ПримаМедиа» и Вячеславом Беляковым, политологом.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря