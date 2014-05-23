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«Спасскцемент» сбросил за год более 237 000 кубометров сточных вод в районе Ханки

«Спасскцемент» сбросил за год более 237 000 кубометров сточных вод в районе Ханки

Фото: smitsmitty.livejournal.com

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что в прошлом году АО «Спасскцемент» сбросило более 237 000 кубометров сточных вод в реку Кулешовку. Суд обязал завод организовать отведение бытовых, производственных и ливневых вод.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, установлено, что «Спасскцемент» сбрасывал сточные воды в водосборную площадь реки Кулешовки, впадающей в озеро Ханка бассейна реки Амур. Только в 2017 году завод сбросил 100 760 м³ сточных вод без очистки и 136 960 м³ недостаточно очищенных сточных вод. В этом году «Спасскцемент» продолжил сбрасывать сточные воды без очистки.

«Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о запрете АО "Спасскцемент" осуществлять сброс неочищенных сточных вод в отсутствие разрешения на сброс веществ и микроорганизмов в окружающую среду и о возложении обязанности организовать водоотведение, обеспечивающее сбор, отведение и очистку хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод, исключающее их сброс на землю», − сообщает ведомство.

Спасский районный суд рассмотрел и удовлетворил иск 31 октября. Срок для исполнения решения – девять месяцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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