Более 13 тысяч дальневосточных гектаров выдано в Приморье

В Приморском крае оформлено более 13 тысяч земельных участков по федеральной программе «Дальневосточный гектар». В безвозмездное пользование наделы здесь получили жители почти 80 регионов России, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Департамент земельных и имущественных отношений Приморья выдал 13 072 гектара. Практически завершено оформление разрешительных документов на предоставление еще почти 2,5 тысяч участков. Около 250 договоров уже подписаны одной из сторон, свыше 2,2 тысячи документов сформированы и направлены заявителям, еще около 30 договоров формируются специалистами и в ближайшее время будут предоставлены гражданам для ознакомления.

Среди получателей гектаров в Приморье – не только сами приморцы, но и представители десятков других российских регионов.

«Большинство участков – 11,3 тысячи – выдано, конечно, местным жителям, но также земельные наделы по программе получили жители Москвы и Московской области –294, Хабаровского края – 204, Санкт-Петербурга – 89, Иркутской области и Краснодарского края – по 51, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Бурятия и других – всего около 80 регионов», – сообщили специалисты.

Отметим, на сегодняшний день департамент принял примерно 50 тысяч заявлений на выдачу дальневосточных гектаров в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]