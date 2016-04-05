«Вести: Приморье»: Спортсмены стали активными волонтерами в Приморье

Приморский край стал первым по числу волонтеров на Дальнем Востоке! Новые команды добровольцев подключаются к известным социальным акциям и организуют собственные. В Уссурийском округе нуждающимся активно помогают спортсмены. О том, как жители края включаются в добровольческую работу, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 18.00 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]