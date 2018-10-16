Финальное голосование за новое имя аэропорту началось в Приморье

В России по итогам социальных опросов сформированы списки имен людей, в честь которых могут быть названы региональные аэропорты. В Приморье в него вошли Владимир Арсеньев, Николай Муравьев-Амурский, Геннадий Невельской и Анна Щетинина.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, с 12 по 30 ноября на портале ВЕЛИКИЕИМЕНА.РФ и в соцсетях проходит финальное голосование, участие в котором может принять любой желающий. Хотелось бы, чтобы жители края проявили активность в этом вопросе, ведь от их выбора зависит в будущем название нашего аэропорта. Это будут первые слова приветствия, которые они услышат по прилету домой.

На голосование представлены следующие кандидатуры:

Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809-1881) – русский государственный деятель, граф, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847-1861 годах. Основатель Хабаровска и Владивостока. Своей главной целью считал присоединение к России Приамурья. Его именем названы центр, улица в Хабаровске, полуостров в заливе Петра Великого. В 1991 прах Муравьева-Амурского перезахоронен во Владивостоке.

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930) – российский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Его именем названы город и река (Арсеньевка) в Приморском крае.

Анна Ивановна Щетинина (1908-1999) – первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. После окончания Владивостокского морского техникума работала на Камчатке, где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте 24 лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания. Герой Социалистического Труда.

Геннадий Иванович Невельской (1813-1876) – российский исследователь Дальнего Востока. Адмирал, путешественник, член ученого комитета морского министерства. Доказал, что Сахалин – остров. Именем Невельского названы 12 географических пунктов в Японском и Охотском морях, Дальневосточное высшее инженерное морское училище и город на Сахалине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]