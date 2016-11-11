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Во Владивостоке появились первые жертвы гололеда

Во Владивостоке появились первые жертвы гололеда

Фото: dps_vl

Во Владивостоке на ул. Сафонова, 6 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Дорога, идущая под уклоном, утром 13 ноября оказалась покрытой коркой льда.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, в этом месте подтекают трубы, ночью вода замерзла, и уклон превратился в ледяную горку. На льду занесло Toyota Axio, дальше на нее скатились Prado, Honda CR-V, Wish и Mazda.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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