Во Владивостоке появились первые жертвы гололеда

Во Владивостоке на ул. Сафонова, 6 произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Дорога, идущая под уклоном, утром 13 ноября оказалась покрытой коркой льда.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, в этом месте подтекают трубы, ночью вода замерзла, и уклон превратился в ледяную горку. На льду занесло Toyota Axio, дальше на нее скатились Prado, Honda CR-V, Wish и Mazda.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]